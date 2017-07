Schurter vul er dominar la cursa da chasa

Trais cursas – trais victorias: En la cuppa mundiala da mountainbike n’è Nino Schurter betg da franar en questa stagiun. Quai duai er restar uschia a Lai, tar la cursa avant ses isch-chasa.

Nino Schurter, campiun mundial e campiun olimpic, parta questa fin d’emna sco il grond favurit a la cursa d'elita da la cuppa mundiala da cross-country avant ses fans da chasa a Lai.

Tant a Nove Mesto en Tschechia, sco er ad Albstadt en Germania e la davosa fin d’emna ad Andorra è Nino Schurter stà ina classa per sasez. El ha dominà las emprimas trais cursas da la cuppa mundiala en questa stagiun ed uschia demonstrà sia gronda classa. Triumfar vul Nino Schurter sa chapescha er a la suletta cursa da la cuppa mundiala en Svizra ed uschia er repeter la victoria da l’onn passà. La cursa d’elita cumenza la dumengia a las 14:45.

Trais rumantschs en la cursa d’U23

Far furora a Lai vulan er ils trais anteriurs mountainbikers dal Club da velo Surselva: Vital Albin da Tersnaus, Ursin Spescha da Sevgein ed Andrin Beeli da Sagogn. Quest trio parta en la cursa dals U23 che cumenza la dumengia a las 10:15.

Il grond trumf è Vital Albin, il newcomer grischun da l’onn. Persvader vul er Ursin Spescha che sa chatta actualmain en ina buna furma. Far meglier che fin ussa vul percunter Andrin Beeli ch’ha gì fin oz ina stagiun in zic disgraziada, er perquai ch’el è stà malsaun.

Pirmin Cavegn - mecanist rumantsch

Per avair success en las cursas da mountainbike na sto betg be constar la furma, mabain er il material. Responsabels per quel èn ils mecanists, las bunas olmas dals mountainbikers.

Dapi quest onn è Pirmin Cavegn da Lumbrein mecanist dal nov team «development MTB Team», in’equipa che metta gronda paisa sin ciclists sut 23 onns. Tranter auter è Pirmin Cavegn er il mecanist d’Andrin Beeli da Sagogn.

