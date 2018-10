Lusitanos treneschan per il derbi

Lusitanos de Samedan durant in trenament

Suenter ch'il CB Scuol è vegni relegà la fin da la stagiun passada en la tschintgavla liga datti puspè il derbi engiadinais tranter Scuol ed ils Lusitanos de Samedan. L’equipa da l’Engiadina Bassa è puspè turnada sin la via dal success. Suenter che l’equipa ha pers la stagiun passada partidas en seria, po ella festivar fin qua gia trais victorias. Cun il success è era puspè turnà il gust e la veglia en l’equipa e quest schlantsch vul la squadra sa chapescha prender cun sai en il derbi.

Partenza gartegiada

Las emprimas partidas en tschintgavla liga dad omaduas equipas engiadinaisas èn gartegiadas. Il CB Scuol ha gia gudagnà trais partidas. Anc meglier è la partenza stada per il FC Lusitanos de Samedan. L’equipa ch'exista mo da giugaders cun ragischs portugaisas ha pers mo l’emprima partida. Dapi lura ha ella pudì gudagnar sis giadas en seria.

Victoria è impurtanta

Per omaduas equipas è la victoria dal derbi engiadinais da gronda impurtanza. Ils Lusitanos de Samedan vulan ir cun in pign avantatg en la pausa d’enviern. Els dattan encunter Scuol la davosa partida avant la lunga pausa d’enviern. Da l’autra vart vul il CB Scuol gudagnar la partida a chasa ed uschia restar tranter las meglras equipas da la tschintgavla liga. Il punct da partenza è interessant e lascha sperar sin in gieu intensiv.

RR Sportissimo 17:00