Scuol encunter Schlarigna: In pau sco David encunter Goliat

Tgenina equipa da ballape è la ferma da l'Engiadina. Scuol o Schlarigna? Il derbi dat la resposta.

Tgenina è la ferma equipa en l'Engiadina? Durant ils ultims onns era quai adina Schlarigna. L’equipa da l’Engiadina Ota è per il solit tranter las fermas equipas da la 4. liga. Il CB Schlarigna è magari era in candidat per far il pass ina liga pli ad aut. Uschia eran era ils resultats dals derbis encunter il CB Scuol per il pli clers. Schlarigna era per il solit l’equipa che gudagnava. Grazia a la buna lavur cun ils juniors esi gartegià dad integrar adina puspè juniors en l’emprima squadra, e da mantegnair ina buna qualitad.

« Nus essan ils favurits. » Amos Sciuchetti

schef da sport CB Schlarigna

Tut autra la situaziun en l'Engiadina Bassa. Er al principi da questa stagiun cumbatta il CB Scuol puspè encunter la relegaziun. Suenter las emprimas sis partidas dal champiunadi ha Scuol mo trais puncts sin il conto. Entant che Schlarigna dispona dad in cader vast cun qualitad, cumbatta l’equipa da l’Engiadina Bassa per mintga giugader. Era durant questa stagiun è la finamira principala da restar en quarta liga.

« Nus avain pers blers giugaders causa studi o giarsunadi. » Lorenzo Derungs

capitani CB Scuol

