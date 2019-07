Durant in'emna han uffants per gronda part da l’Engiadina Bassa, dentant era dad autras regiuns, trenà per la proxima stagiun da hockey.

Dapi intgins onns s’entaupan uffants da l’entira Engiadina Bassa adina durant in’emna la stad a Scuol per trenar il sport da hockey. Era ils uffants mettan la basa per ina buna stagiun da hockey gia durant ils mais da la stad. Uschia èn sa radunads era quest onn uffants da nov fin quindesch onns a Scuol per il trenament da hockey.

Trenament en il liber ed en halla da glatsch

Ils dis han per il solit cumenzà cun trenament da cundiziun e spertezza sper la plazza da glatsch. Or en il liber èn ils uffants sa radunads per far lur exercizis en il sitg. Suenter lura vegnivan barattads ils chalzers da gimnastica cun ils patins e la mandura da hockey.

Uffants da l’Engiadina, Val Poschiavo e Grischun Central

Radund ina trentina uffants ha fatg part al champ da trenament da hockey a Scuol. La gronda part dals uffants dattan tar il club da hockey d’Engiadina. Dentant eran era uffants da l’Engiadin'Ota da la Val Poschiavo e dal Grischun Central da la partida. Il champ da trenament da hockey a Scuol ha ina pulita tradiziun. Ils uffants s’entaupan gugent era durant las vacanzas da stad en Engiadina Bassa per passentar uschia in per uras da trenament ensemen cun lur amias ed amis ed emprender insatge nov. Ils trenaders durant il champ da trenament da hockey a Scuol èn numnadamain auters che durant il trenament usità.

RR Sportissimo 17:00