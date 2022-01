Gia per la terza stagiun è Selina Egloff part dal cader B da Swiss Ski. Pass per pass fila ella vid sia finamira da la cuppa mundiala da skis. Da temp en temp vegn ella nominada per in slalom u in slalom gigant e po uschia rimnar experientschas sin il pli aut livel. Ses debut en la cuppa mundiala ha la giuvna da 20 onns dà il 2019, cun dus slaloms.

audio Rimnà ulteriuras experientschas en la cuppa d'Europa 04:04 min, Actualitad dals 13.01.2022. laschar ir. Durada: 04:04 minutas.

Curt avant Nadal ha ella gì la premiera cun ses emprims dus slaloms gigants en il ravugl da las meglras skiunzas dal mund. Per sa qualifitgar per ils segunds percurs, n'hai dentant betg tanschì. Tenor la Selina Egloff, haja ella anc fatg in pau memia blers sbagls. Ma i na dovria betg pli bler per pudair sa qualifitgar per in percurs final.

Adina en ils top 10

Cumpareglià cun l'enviern passà ha la giuvna da Scuol puspè fatg in pulit pass enavant. En la cuppa d'Europa è ella adina classada en las top 10, sco era sin il podest. En il classament general dal segund aut livel da cursas da skis è Selina Egloff actual sin plazza 3.

Focus è la cuppa d'Europa

Ella vul sa concentrar cumplet sin las cursas da la cuppa d'Europa e mantegnair sia constanza cun resultats davanttiers. E sch'ella vegni da temp a temp nominada da Swiss Ski per ina cursa da la cuppa mundiala nizzegia ella gugent questa schanza da rimnar ulteriuras experientschas e survegnir cussegls da skiunzas arrivadas sco Michelle Gisin u Wendy Holdener.

Cun il potenzial che vegn attestà a Selina Egloff dastgassi be esser ina dumonda dal temp da vesair ella regularmain en la cuppa mundiala da skis.