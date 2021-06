En Svizra ha la golia rumantscha Seraina Friedli gudagnà tut quai ch'ins po gudagnar. La ballapedista da La Punt ha cumenzà cun quest sport tar ils Lusitanos da Samedan. Da là è il viadi ì vinavant tar Tusaun-Cazas en emprima liga e da là direct tar l’equipa da las dunnas dal FC Turitg.

Sis stagiuns ha Seraina Friedli dà cun la meglra equipa da las dunnas en Svizra. Tschintg giadas ha ella gudagnà durant quest temp il titel da campiunessa svizra. Quatter giadas er il titel da la cuppa svizra. Suenter quest temp ha ella vuli far il proxim pass. Ella ha midà per duas stagiuns a Berna tar l’equipa da las dunnas dad YB.

La Serie A taliana sco grond siemi

Durant il temp dals gronds success a Turitg è Seraina Friedli vegnida nominada en il cader da l’equipa naziunala. Ella è sper Gaëlle Thalmann ed Elvira Herzog ina da las golias da l’equipa naziunala. Cun la squadra da las dunnas è ella per exempel stada da la partida tar il campiunadi d’Europa l’onn 2017 en Ollanda. Per pudair sa sviluppar enavant ha la golia rumantscha decidì la stad passada da far il pass en l’exteriur tar Florentia San Gimignano. L’equipa da la Toscana dat en la pli auta liga da dunnas en Italia, en la Serie A, sco che quella vegn numnada. La stagiun ch'è gist ida a fin, ha Florientia San Gimignano terminà sin plaz set.

audio Seraina Friedli viva ses siemi en Italia 03:37 min, Actualitad dals 17.06.2021. laschar ir. Durada: 03:37 minutas.

Il cumbat per la plazza en il gol

Ils responsabels da San Gimignano avevan gia pli ditg contact cun Seraina Friedli. Els vulevan engaschar dapi dus onns la golia da l’equipa naziunala. Malgrà ses merits en il ballape da las dunnas en Svizra, ha Seraina Friedli stuì cumbatter davent da l’entschatta per la plazza en il gol. Durant l’emprima stagiun en Italia ha ella barattà il gol da San Gimignano cun Amanda Tampieri. Quai n'è betg insatge insolit. Il cumbat per la plazza en il gol enconuscha Seraina Friedli era da l’equipa naziunala.

audio Seraina Friedli vul ir cun la naziunala a l'Euro2022 da las dunnas 02:19 min, Actualitad dals 17.06.2021. laschar ir. Durada: 02:19 minutas.

Proxim pass cun San Gimignano e cun la naziunala

Cun l’emprima stagiun en Italia è Seraina Friedli cuntenta. L’equipa ha fatg durant il campiunadi in pulit svilup. Quel svilup duai era cuntinuar la proxima stagiun. San Gimignano vul rivar anc in zichel pli datiers a las fermas equipas da la Serie A taliana. Il proxim pass vul la ballapedista engiadinaisa dentant era far en il dress da l’equipa naziunala. Ella lavura per esser part da l’equipa che po ir l’onn proxim al campiunadi d’Europa da las dunnas en Engalterra.