Cun in nov temp da record gudogna Simon Stibjahn da Tittisee Neustadt la cursa d’elita dal Bike Maraton dal Parc Naziunal. Gia a Ftan sin ils ultims kilometers è arrivada ina gruppa da mo pli sis curridurs. La fin finala ha Stiebjahn decis la cursa en il sprint. El ha gì las meglras chommas sin ils davos meters.

Tar las dunnas era la victoria pli clera. La campiunessa mundiala Esther Süess è arrivada cun prest duas minutas avantatg sin la segunda. Per Esther Süess era la victoria tar il Bike Maraton dal Parc Naziunal in'ulteriura. Ella aveva era gia gudagnà la cursa roiala dal maraton sur 137 kilometers.

Entant che curriduras e curridurs d’ordaifer eran ils pli sperts en la categoria da la cursa «Vallader» han curridurs indigens fatg furora tar las cursas popularas. En la categoria da la cursa «Livignasco» è Christine Buzzetti Moritz vegnida emprima. Per Buzzetti Moritz eri gia la terza victoria tar la cursa dal Bike Maraton dal Parc Naziunal.

Era en la categoria da las cursas «Jauer» han indigens procurà per la musica. Tar ils umens è Fadri Barandun da Samedan vegnì segund. Ed ina segunda plazza hai er dà tar la cursa da las dunnas. Arina Riatsch da Sent ha fatg il sigl sin il podest.

Prest 1’400 participantas e participants

Cuntent cun la cursa è era stà il president dal comité d’organisaziun Claudio Duschletta. Suenter ch'el ha stuì decider durant l’emna che tut ils trajects partan a S-chanf e vegnan lura da l’Engiadina giu a Scuol aveva el fatg quint cun dapli annullaziuns. La fin finala èn tuttina prest 1’400 sportists sa participads a la cursa – quai ch'è stà ina gronda surpraisa.

La cursa è vegnida dischlocada pervi da l'aura

Il comité d’organisaziun dal Bike Maraton Parc Naziunal ha decis quest'emna da dischlocar tut las partenzas per las differentas cursas a S-chanf. Uschia fan tut ils ciclists il medem traject. 47 kilometers da S-chanf a Scuol. La previsiun da l’aura cun plievgia, vent, temperaturas fraidas e tschajera ha sfurzà ils organisaturs da prender questa decisiun.

Pli gronda cursa da bike en Svizra

Durant ils davos 17 onns è il Bike Maraton dal Parc Naziunal creschi a la pli gronda cursa da mountainbike en Svizra. A la cursa ch'è vegnida organisada l’onn 2002 per l’emprima giada, participeschan per ordinari radund 2'000 ciclistas e ciclists. Per questa ediziun eran s'annunziads 1'600 sportists e sportistas. Oramai che la cursa ha stuì vegnir dischlocada dal tuttafatg giu la val e ch'ils trajects sur ils pass Chaschauna e Costainas mancan, pudess anc in ni l’auter desister sin il maraton da quest onn.

Sfida logistica

Entaifer da mo 72 uras han ils organisaturs dal Bike Maraton stuì adattar il concept logistic. Ina part dals posts d'alimentaziun e da service ch'eran previs sin ils trutgs e trails da la Val S-charl u era da la Val Mora, ha ins era stuì dischlocar giu la val. Tschients kilos tschaveras e tschients liters da baiver spetgan uss sin il traject da S-chanf a Scuol sin las participantas ed ils participants.

Partenza en etappas:

- 08:30 partenza traject «Vallader» e staffetta

- 09:15 partenza traject «Jauer»

- 09:45 partenza traject «Livignasco»

- 10:45 partenza traject «Puter»

