La stagiun da skeleton è ida a fin per la giuvna da Schlarigna cun il titel da vicecampiunessa svizra tar las junioras. Il titel è la fin dad ina buna stagiun.

Sara Schmied da Schlarigna ha mo quindesch onns. Dapi che l’anteriur sportist da skeleton Alexandros Kefalas ha proponì a la giuvna dad empruvar ina giada il sport cun la schlitta è ella fascinada dal skeleton. La stagiun ch'è gist ida a fin è en sasez l’emprima che Sara Schmied ha fatg en ils differents chanals da glatsch. Ella ha pudì ir cursas da la cuppa d’Europa.

Ella è dentant era stada da la partida tar ils campiunadis mundials da juniors a San Murezzan, e tar ils campiunadis d’Europa da juniors ad Innsbruck/Puntina.

Titel a la fin da la stagiun

Durant l’entira stagiun ha Sara Schmied savì ramassar las pli differentas experientschas. In punct culminant è segir stà ch’ella ha pudì ir a la partenza dal campiunadi mundial da juniors e far là il pass tranter las meglras diesch giuvnas atletas dal mund. Spezial è segir era stà la fin da la stagiun cun ina plazza da podest tar il campiunadi svizzer. La stagiun da skeleton è per la giuvna engiadinaisa uss a fin.

Uschè ditg ch'igl è pussaivel nizzegia Sara Schmied anc il chanal da glatsch da San Murezzan a Schlarigna per cursas da trenament. Lura s’occupa ella puspè dal tuttafatg a la scola.