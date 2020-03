Era sche Mauro Caviezel ha la finala gudagnà il classament dal super-G cun in avantatg da be trais puncts sin l’Austriac Vincent Kriechmayr, ha el pli che merità questa culla da cristal. Caviezel è numnadamain stà classà en tut ils sis super-G’s da la stagiun sut ils top 5. Trais giadas hai schizunt tanschì per il podest. La clav da success è pia stada la constanza sur l’entira stagiun.

Paja per blera lavur

La culla da cristal munta fitg bler a Mauro Caviezel. Igl è er la paja per tut la lavur, tut ils trenaments sur l’entira carriera. Blers onns ha el stuì cumbatter cun blessuras, ed el ha stuì avair ditg pazienza. Uss auda el dentant propi tranter la crème de la crème en la cuppa mundiala. Pazienza sto Caviezel dentant anc avair quai che pertutga l’emprima victoria en la cuppa mundiala.

Legenda: Mauro Caviezel è stà il meglier skiunz da la stagiun en la disciplina super-G. Keystone

Damai ch’il coronavirus ha sfurzà d’annullar il final da la cuppa mundiala da skis a Cortina d’Ampezzo spetga Mauro Caviezel anc sin sia culla da cristal. A Kvitfjell ha el survegnì ina culla dal Norvegiais Henrik Kristoffersen tar la ceremonia da medaglias per pudair far ina fotografia. Quella ha el sa chapescha stuì dar enavos.

RTR actualitad / sportissimo