Stagiun turbulenta per Mauro Caviezel

Malgrà che Mauro Caviezel n’ha betg gì ina preparaziun ideala sin la stagiun da skis, quai pervia d’ina blessura vid la tarschola d’Achilles, ha el cumenzà quella cun success. Mez december ha il skiunz da 32 onns tranter auter gudagnà il super-G a Val d’Isère.

audio Mauro Caviezel guarda enavos sin ina stagiun speziala 03:23 min, Actualitad dals 22.03.2021. laschar ir. Durada: 03:23 minutas.

Greva scurlada dal tscharvè

Il schaner lura la gronda frida. Caviezel è crudà durant in trenament a Garmisch-Partenkirchen ed ha gì ina brava scurlada dal tscharvè. Plinavant ha el er blessà in schanugl. Tuttina ha Mauro Caviezel adina puspè empruvà da dar in comeback, tranter auter er als campiunadis mundials il favrer a Cortina d’Ampezzo.

Reabilitaziun enstagl da cursas

L’entschatta mars ha Mauro Caviezel tratg in stritg e terminà sia stagiun ed uschia mess il focus sin la reabilitaziun. La greva scurlada dal tscharvè dovra dapli temp da sa revegnir che previs, quai ha er Caviezel vesì en. La proxima stagiun vul il skiunz grischun dentant puspè turnar enavos top fit. Gartegia quai, lura tutga el er puspè tar in dals gronds favurits en la disciplinas spertas. Il siemi è lura da gudagnar ina medaglia als gieus olimpics da Peking 2022.