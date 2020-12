Gia per la tschintgavla giada organisescha Arosa cursas da la cuppa mundiala da ski cross. L’Engiadinaisa Talina Gantenbein è pronta.

Gia baud en sia carriera ha la skiunza da ski cross Talina Gantenbein da Scuol gì success. Cun mo 17 onns ha ella gudagnà il titel da campiunessa olimpica da junioras. Anc la medema stagiun ha Talina Gantenbein pudì ir per l’emprima giada a la partenza dad ina cursa da la cuppa mundiala.

Gia blera experientscha

Quest enviern parta l’Engiadinaisa en sia tschintgavla stagiun da la cuppa mundiala. Durant il proxim enviern vul la giuvna far il proxim pass. Sia finamira è dad avanzar tranter las meglras diesch, forza perfin da far part ina giada al final pitschen o anc meglier al final grond, nua che las meglras quatter skiunzas dal di cumbattan per ils plazs da podest.

Las schanzas che quai gartegia durant questa stagiun èn intactas. Talina Gantenbein ha pudì sa preparar optimalmain sin la nova stagiun. Il plaschair e la motivaziun ch'i cumenza puspè en gronds. Er sche la premiera ad Arosa è pervi da corona ina senza public. Confamigliars, amias ed amis da l’atleta da Scuol han da guardar las cursas en la televisiun.