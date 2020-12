La stagiun 2017/2018 era Nevin Galmarini il meglier snowboardist alpin dal mund. Galmarini aveva gudagnà tar ils gieus olimpics a Pyeongchang la medaglia d'aur. Ed a la fin da la stagiun da la cuppa mundiala schizunt il classament general. Galmarini era durant l’entira stagiun il snowboardist alpin il pli constant.

Suenter questa stagiun extraordinaria era il sportist d'Ardez er la stagiun suenter sin la meglra via da defender ses titel en la cuppa mundiala generala. Ina ferida dal dies ha dentant fatg in stritg atras il quint a Galmarini. Gia avant la fin da la stagiun ha il campiun olimpic stuì ceder e terminar la stagiun.

Operaziun da la hernia dal discus

Il mal il dies è vegnì uschè ferm che Nevin Galmarini ha stuì laschar operar. Dapi lura èn passads blers mais nua che l’anteriur campiun ha stuì far reabilitaziun e fisioterapia. Il plan era da turnar tar las emprimas cursas da la stagiun a Cortina d’Ampezzo puspè en la cuppa mundiala da snowboard. Quest’emna ha Galmarini dentant stuì spustar ses plan, puspè pervia da problems cun il dis.

Impurtant e da turnar

Il nov termin per in comeback ha Nevin Galmarini stipulà tar sias cursas da chasa, las cursas ils 9 da schaner a Scuol en Engiadina Bassa. En in mais vul il sportist puspè attatgar en la cuppa mundiala. Ils problems actualas èn per l’entira squadra ina surpraisa. La preparaziun sin la nova stagiun era ida fin da qua ordvart bain.