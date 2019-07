Annina Tomaschett sajetta cun la buis d’aria sur la distanza da 10 meters e cun il caliber pitschen sur la distanza da 50 meters. Ella trenescha trais fin quatter giadas ad emna, duas giadas mintgamai a Filzbach en il chantun Glaruna, en in dals sis centers da prestaziun per giuvens talents en Svizra.

Il sport da tir auda tar la famiglia Tomaschett

La fascinaziun per il sport da tir ha Annina Tomaschett survegnì da la famiglia, oravant tut dal bab Baseli che trenescha per part er sia figlia en il stan da tir da 10 meters a Trun. Ils Tomaschett’s vivan per il sport da sajettar nua che detagls decidan. Per pudair sajettar sin in tal nivel sco quai che la giuvna Annina fa, sto la buis e tut l’equipament constar tschient per tschient, igl è dad esser mental fitg ferm ed avair in maun fitg ruassaivel. E sa chapescha dovri bler trenament.

Il viadi d’Annina Tomaschett n’è dentant anc betg a fin. Ella vul sa qualifitgar per anc dapli concurrenzas internaziunalas ed il siemi fiss da sa participar ina giada a gieus olimpics.

Actualitad 12-07-2019 / Sportissimo 14-07-2019