Ils favurits eran la fin finala ils pli sperts. Era sch'il final dals umens da l’emprima etappa dal Tour de ski en Val Müstair era in inscunter dad atlets russ, betg main che trais eran da la partida en il final, aveva Federico Pellegrino las meglras chommas. Il passlungist talian ha gudognà cun ina mesa secunda avantatg avant Alexander Bolshunov. Il franzos Richard Jouve è vegni terz.

Buna prestaziun da Dario Cologna

Era scha Dario Cologna n'è betg avanzà en il final ha il ‘Jauer mussà ina fitg buna prestaziun. Fulminant è Cologna partì en la qualificaziun, nua ch'el è vegnì novavel. En il quart final mancavan a la fin be dus dieschavels per far il pass en il mezfinal. Quai n'è per il nair da l’ungla betg gartegià. Tuttina ha la prestaziun da Cologna mussà, ch'il quatterdubel victur dal Tour de ski, è en furma. Cologna ha terminà il sprint sin plazza 14. Meglier or da vista svizra era mo Jovian Hediger sin plazza 12.

Crudà en la naiv da Tschierv

Tar las dunnas ha Nadine Fähndrich mussà ch'ella è actualmain en in furma excellenta. La victura dal sprint d’equipa da Dresden ha prendì la furma er en il Tour de ski. En la qualificaziun per il sprint era ella terza, alura ha ella gudagnà sia cursa da quart final e da mezfinal, ed er en il final era ella bain en viadi. Curt avant la fin è dentant capità in sbagl e Nadine Fähndrich è crudada. Uschia n'aveva ella nagina schanza pli da cumbatter per il podest. Tuttina ha er ella mussà ina fitg buna prestaziun. Sco tschintgavla dal sprint sa er ella che la furma constatta.

Damaun e dumengia cursas da distanza

Suenter il sprint spetgan uss anc duas cursas da distanza sin ils passlungists dal Tour de ski. Sonda èn las cursas cun start da massa. Dumengia per finir lura anc las cursas da persecuziun.

Dar tut – però senza public

Il 5. Tour de Ski in Val Müstair è per atletas ed atlets mabain era per il public ina cursa tut speziala. Il sustegn sper la loipa da cursa manca quest onn causa il concept da protecziun sever. In pèr aspectaturs indigens han però tuttina chattà in ni l’auter lieu per persequitar la cursa live e betg mo in televisiun in stiva chauda.