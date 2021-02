Sco i para n’ha la collavuraziun tranter Christian Schröder ed il SST Surselva betg funcziunà. Pervia da differenzas è lura vegnì tratg in stritg.

Il nov scheftrenader Simi Piali ha 58 onns ed ha sez in uffant che trenescha cun il SST Surselva. Avant che surpigliar la batgetta sa gidava el gia cun organisar e manar atras ils trenaments. El enconuscha pia las structuras e co tut funcziuna tar il SST. Previs era d’engaschar Simi Piali sco scheftrenader ad interim. Sco Piali, ch’è sez stà in currider activ, ha dentant ditg envers RTR, faschess el gugent questa lavur er en l’avegnir. Co e cum vegn decis il proxim temp.

Cumbat da chattar trenaders

Gartegiass la collavuraziun cun Simi Piali, crudass pli probabel in crap giu da dies als responsabels dal SST Surselva. Perquai che chattar buns trenaders ch’èn pronts da surpigliar in tal job na saja betg simpel, uschia Ruedi Büchi, president dal SST Surselva. Per l'ina saja la lavur sco scheftrenader be in pensum da 50%, per l’autra stoppian vegnir impundidas bleras sairas e fin d’emnas. Plinavant giavischa il SST ch’ils trenaders hajan era ina scolaziun latiers, il meglier da Swiss Ski.