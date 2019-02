Dumagnar in ni l’auter atlet ina gia en la cuppa mundiala, quai fiss il siemi ed il grond giavisch dal Team dal sport da naiv Surselva (SST Surselva). Dad in maun promova il SST Surselva ils alpins che van cun skis, da l’auter maun ils nordics che fan passlung.

Il cader nordic dal SST Surselva è ina da tschintg gruppas regiunalas dal Grischun che vul gidar atlets giuvens da forsa pudair far ina giada il pass en ils fastizs da Dario Cologna u Toni Livers. Mo malgrà ch’il sport da passlung è dapi intgins onns in grond trend sa reducescha il cader nordic dal SST Surselva onn per onn. Il mument dumbra il team Surselva sulet nov curridras e curriders, la gronda part atlets da la Val Tujetsch. La gronda figura, il leader dal team, è actualmain Cla-Ursin Nufer ch’è tranter auter daventà quest onn campiun svizzer tar ils U18 e vicecampiun svizzer tar ils U20.

Adina pli paucs curridras e curriders

Trenads vegnan ils giuvens atlets dal team nordic dal SST Surselva dapi il matg 2017 da Gabriel Candinas. El giavischass gugent dapli curriders, era per avair dapli concurrenza interna. Durant l’emna sajan savens be quatter giuvens als trenaments damai ch’intgins sajan a l’Academia Engiadina a Samedan u en la scola da sport a Tavau, uschia Candinas. Trenà vegn adina il glindesdi saira sin la loipa da notg a Sedrun, la mesemna suentermezdi e la fin d’emna sch’ils curriders n’èn betg ad ina cursa.

Il SST Surselva mettia la basa per far ina carriera en il sport da passlung, uschia il schef-trenader Gabriel Candinas. Mo per dumagnar da far in di il pass en la cuppa mundiala dovria sa chapescha bler dapli – dapli trenament, bler talent ed ina enorma disciplina.

