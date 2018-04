Cun la lutga da primavaira a Domat cumenza la nova stagiun era per ils lutgaders grischuns.

Radund 30 lutgaders grischuns partan questa dumengia a la lutga da primavaira a Domat. La lutga da chasa è l'emprim test per ils lutgaders grischuns suenter blers mais en il tschaler da lutga. Il plaschair che la stagiun cumenza finalmain è grond. A partir da questa fin d’emna vegn puspè cumbattì per victorias e cranzs.

Armon Orlik leader dals lutgaders grischuns

Suenter ils success da las davosas stagiuns vul il meglier lutgader grischun Armon Orlik cuntinuar sin questa via. La partenza en la nova stagiun è per el gartegiada. L'entschatta d'avrigl ha Armon Orlik gudagnà gia per la terza giada la lutga «Rheintal-Oberländisches» a Thal en il chantun Son Gagl.

Differentas finamiras en il focus

Ils lutgaders grischuns sa focuseschan durant questa stagiun sin differents puncts culminants. Per Armon Orlik è la finamira principala segiramain la lutga da la Schwägalp mez avust. Per auters è la lutga grischuna-glarunaisa ch'ha lieu questa stagiun ad Arosa, la festa cun la pli gronda impurtanza – ed anc per auters èsi la festa NOS a Herisau.

RR Sportissimo 17:00