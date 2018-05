Gian Fadri Jäger valeva sco in dals gronds talents da biatlon dal Grischun e da la Svizra. Ma uss – cun gnanc 21 onns – terminescha il sportist da Cunter sia carriera.

Cursas naziunalas ed internaziunalas da biatlon. Quai è stà ils ultims onns la vita da Gian Fadri Jäger. Duas giadas è el schizunt stà a campiunadis mundials dals juniors. Ma enstagl da sa tschentar insacura ils proxims onns en la cuppa mundiala terminescha Jäger uss sia carriera, paucs dis avant ses 21avel anniversari. El ha ina nova finamira e vul studegiar medischina a l’universitad da Berna. Tschent per tschent n'è quai dentant anc betg. Pervia dal numerus clausus sto el pir anc dumagnar in examen d’admissiun.

Cumbinar scolaziun e sport na vegn betg en dumonda

Sa chapescha ch'el hajà ponderà da cumbinar studi e sport. Tenor el fiss quai teoreticamain pussaivel, ma probabel fiss quai in memia grond burdi. E sch’el stoppia sa decider, lura saja l’interess per il studi da medischina pli grond che l’amur per il biatlon. Gian Fadri Jäger resta dentant tuttina collià cun ses sport. Sut la nova schef-trenadra Lidiia Shek daventa el trenader assistent dal center da prestaziun da la Svizra orientala a Lantsch.

Mamma e figl sco trenaders

Gian Fadri è gia il segund da la famiglia Jäger che è trenader en l’Arena da biatlon a Lantsch. Sia mamma Gilda ch’ha accumpagnà el durant sia entira carriera è engaschada là sco trenadra da tir. Ella eri da giuvna ina buna tiradura e pervia da la carriera da biatlon da ses figl saja ella sa glischnada viaden ed haja cumenzà a dar enavant sia savida sco tiradura. Uss sa era il figl Gian Fadri dar enavant sias experientschas sco biatlet.

Trenader da ses anteriurs collegas

Gian Fadri Jäger di da sasez ch’el eri mintgatant in stroli cun ses trenaders. Uss è el sez trenader e dad in mument sin l’auter è el schef da ses anteriurs collegas d’equipa. Ina constellaziun nunusitada, mo era interessanta.

Sportissimo 17:00