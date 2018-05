Il traject da precis 5,275 kilometers ch'ha manà tras il center da la citad da Cuira è stà in traject spezial per ils curriders. Primo perquai ch'el ha èn passaschas fitg stipas e secundo er perquai ch'el maina tras streglias e giassas da la citad veglia. Quai haja prendì in zic il tempo ha in dals curriders manegià. Uschiglio saja la cursa fitg bella ed i saja bun ch'i dettia uss a Cuira in tal event da currer, uschia il tenor da las curridras e dals curriders.

Organisaturs cuntents

Er da la vart dals organisaturs è il facit da l'emprima ediziun dal mez-maraton Ruedi Rennt fitg bun. Bunamain 700 persunas èn sa participadas en las differentas categorias, er n'haja quai dà nagins incaps pli gronds. Con bler ch'è vegnì ensemen per la buna chaussa, na saveva Ruedi Frehner, l'iniziant ed organisatur, dentant anc betg dir. Quai vegnia lura pir anc quintà or. Dentant ils custs sajan en scadin cas cuvrids.

Sper il mez-maraton hai era da cursas pli curtas per uffants e giuvenils sco era ina stafetta d'equipa. L'occurrenza duai avair lieu mintg'onn. Il proxim Rudirennt Charity Event è l'auter onn puspè la fin da matg.

RR novitads 17:00