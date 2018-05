Gia dapi blers onns s’entaupan ils amis dal sport da trair cun artg o balester adina durant ils firads da Tschuncaisma a Sur En en Engiadina Bassa. Dapi l’onn 2000 organisescha il club Artgers d’Engiadina onn per onn il turnier internaziunal da trair cun artg. Passa 120 amis dal sport da trair cun artg èn da la partida e cumbattan per ils megliers resultats en numerusas categorias.

Trair cun artg cun ils profis

Il turnier en Engiadina Bassa è fitg popular. Quai era perquai che il turnier ha il medem program sco in campiunadi svizzer, ubain sco campiunadis mundials. Perquai prefereschian gist ils tregants da professiun quest turnier sco ina buna occasiun da trenament per occurrenzas grondas, sco per exempel in campiunadi svizzer.

Pussaivladad da trair sin objects difficils

Las cundiziuns a Sur En èn per ils participants dal turnier da Tschuncaisma idealas. Qua san ins trair en las pli differentas posiziuns sin figuras d'animals da gumma. Sin il percurs che vegn creà bel ed aposta per il turnier han ins la pussaivladad dad ir a la chatscha dad in pign urs, dad ina lieur u er dad in tschierv. Sa chapescha n'èn ils animals betg vivents, mabain da gumma. Sin mintga animal è dissegnada ina schiba. Uschia san ins controllar la precisiun da la frizza.

RR actualitad 07:00