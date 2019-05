Reto Giamara (71), Eugen Herter (72), Peter Lüftl (72) e Valentin Arpagaus (75) – quatter umens sur 70 onns che han ina gronda passiun per il sport da tennis. Ensemen dattan els interclub en la categoria umens sur 65 onns.

Engaschi total

Sch'ils quatter seniors èn sin il plaz da tennis, lura n'èn els betg là per far patgific. Malgrà ch'els èn tuts sur 70, vegni cumbattì per mintga bal.

Nus essan tuts ambizius. Mintgin va sin il plaz per gudagnar.

Entras l'ambiziun che nus avain sin il plaz, vegn il gieu interessants.

La concurrenza um cunter um è quai che fascinescha ils quatter seniors dal club da tennis da Cuira.

Tge è «Interclub»? Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Il campiunadi d’interclub è la pli gronda concurrenza da tennis en Svizra. Var 800 clubs e 4300 equipas prendan mintg’onn part, quai en differentas categorias. En l'interclub na dat ins betg sco giugaders singul, mabain ins dat adina sco equipa (sumegliant a la cuppa Davis).

Gudagnar è bel - la cumpagnia dentant era

Sper tut la tactica, tut l'engaschi e tut la passiun per il tennis, na dastga ina chaussa betg mancar – la cumpagnia. Ils quatter seniors giaudan da pudair dar tennis anc en lur vegliadetgna e da pudair passentar temp ensemen.

Suenter il gieu, tuttina sch'ins ha gudagnà u pers, stain anc in mumentin ensemen.

Nus tegnain fit in l'auter.

Ils quatter giugaders passiunai da tennis speran ch'els possian anc dar intgins onns tennis ensemen.

