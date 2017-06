Tgi daventa il sportist grischun da l’onn?

Duas sportistas e quatter sportists èn nominads per il titel da sportist grischun da l’onn 2017. Quai èn la curridra dad ultra-maratons Jasmin Nunige, la skiunza Jasmine Flury, il lutgader Armon Orlik, il skiunz Mauro Caviezel, il snowboardist Nevin Galmarini ed il goli d’unihoc Martin Hitz.

Venderdis saira, ils 23 da zercladur, a la «notg da sport» en l’auditori da la Banca Chantunala Grischuna a Cuira vegn onurà il nov sportist da l’onn ed uschia il successur dal freeskier Andri Ragettli. Il titel da sportist grischun da l’onn han ils davos onns tranter auter er il passlungist Dario Cologna, il skiunz Carlo Janka u il mountainbiker Nino Schurter gudagnà.

Armon Orlik – stagiun bunamain perfetga

Merità il titel avess mintgin dad els. Tut ils sis nominads han persvadì durant il davos onn da sport e mussà bunas prestaziuns. Armon Orlik è stà il meglier lutgader dal 2016. Il sportist da Maiavilla ha gudagnà numerusas festas da lutga, cuntanschì la lutga finala a la festa federala ad Estavayer, terminà l'onn da lutga sco il numer 1 e la fin da l’onn er anc daventà il newcomer da l’onn en Svizra.

Mauro Caviezel – bronz als campiunadis mundials da chasa

Adina vegnì franà da blessuras è il skiunz Mauro Caviezel, dentant betg la stagiun passada. Finalmain è Caviezel vegnì da fitgar pè en la cuppa mundiala. Sper divers plazs en ils top 10 e ses emprim plaz da podest en la cuppa mundiala ha Caviezel encurunà sia stagiun cun la medaglia da bronz en la cumbinaziun alpina dals campiunadis mundials da skis a San Murezzan, quai davos ses collega d’equipa Luca Aerni e l’Austriac Marcel Hirscher.

Nevin Galmarini – emprima giada sisum il podest

L’emprima giada sisum il podest d’ina cursa da la cuppa mundiala è Nevin Galmarini stà. Il snowboardist engiadinais ha gudagnà il slalom gigant parallel da la cuppa mundiala a Rogla en la Slovenia. Plinavant ha il vice-campiun olimpic da Sotschi gudagnà la medaglia da bronz en il slalom parallel dals campiunadis mundials a Sierra Nevada en Spagna.

Martin Hitz – legenda d'Alligator di adia

Terminà la carriera da sport cun il titel da vice-campiun svizzer d'unihoc ha il goli d’Alligator Malans, Martin Hitz. En il superfinal ha el pers cun si'equipa piz a cup encunter il SV Wiler-Ersigen. Hitz è stà durant blers onns ina da las fermas pitgas en il cader da Malans. Durant intgins onns è Martin Hitz er stà en il gol da la naziunala Svizra ed ha giugà a dus campiunadis mundials.

Jasmine Flury – pli e pli sperta

Ch’ella saja fitg sperta sin pista era enconuschent, mussà quai en la cuppa mundiala da skis ha Jasmine Flury lura la davosa stagiun. La skiunza è tranter auter stada classada duas giadas en ils top 10 a las cursas spertas l’entschatta mars a Jeongseon en la Corea dal Sid. Sin la pista olimpica dal 2018 è Flury vegnida 7avla en la cursa rapida e 5avla en il super-g.

Jasmin Nunige – betg da franar en ils ultra-maratons

Tranter ils tschintg giuvens nominads figurescha Jasmin Nunige. Ella ha 43 onns e viva dapi il 2011 cun la malsogna MS. Mo tuttina ha ella giu l’onn passà ina stagiun gloriusa. L’anteriura passlungista ha tranter auter triumfà al Ultra Vasan sur 90 kilometers en Svezia, quai en in temp da record. Er al Ecotrail en la Norvegia, in ultra-maraton sur 80 kilometers, n’è Nunige betg stada da franar. Ina classa per sasezza è la curridra da Tavau er stada tar sia cursa da chasa, il Swiss Alpine sur 78 kilometers.

Sper il sportist da l’onn vegn er onurà il newcomer, il funcziunari, il club ed il sportist cun impediments da l’onn 2017.