Gia per la tschintgavla giada fa il Tour de ski fermativa en la Val Müstair. Ils emprims trais dis da l’onn nov 2021 duess quai dar trais etappas. Da Bumaun in'etappa da sprint, ils dus da schaner in'etappa cun partenza da massa e per finir anc ils trais da schaner ina cursa cun partenza singula. Quai è il plan. Sche quel daventa però realitad, è ina autra dumonda.

Coronavirus dicta las preparativas

Dapi la pandemia da corona è l’organisaziun d'ina occurrenza gronda da sport tut insatge auter, ch'anc avant. Nagin sa dir oz co che quella pandemia sa sviluppescha en il futur. Perquai è l’organisaziun da questas occurrenzas ozendi ina sfida tut speziala. Il grond problem è actualmain, ch'ins sto gia uss empustar e reservar tschertas chaussas. Ins na sa dentant anc betg cun garanzia,sche las cursas èn lura per propi il principi da l’auter onn u betg. Perquai emprov'ins en la Val Müstair da stumplar enavos tut quai ch'è pussaivel sin in termin il pli tard pussaivel.

Decisiun la fin d'october

En la Val Müstair quint'ins da pudair decider sch'i dat cursas dal Tour de ski u betg fin la fin d'october. Cun quella varianta avess il comité d’organisaziun da far expensas da radund 120’000.-- francs. Expensas ch'ins savess anc purtar ensemen cun ils partenaris da l’organisaziun. Pli tard che la decisiun croda, pli difficil vegni per tut ils involvids.