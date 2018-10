In record da participants e victurs cun temps da record. Vitiers aura perfetga, ina culissa magnifica, nagins incaps e sin tuts mauns fatschas rientas. La 5avla ediziun dal Transruinaulta, la cursa da currer da Glion fin a Tusaun, è stada in success cumplain.

Il Transruinaulta 2018 ha carmalà bunamain 800 participants a la partenza, da quai ina terza dunnas, uschè bleras curriduras e curridurs sco anc mai. La gronda part ha absolvì la cursa roiala sur la distanza da maraton da 42,2 kilometers cun 1’800 meters differenza d’autezza da Glion tras la Ruinaulta fin a Tusaun. Bun 300 sportists èn sa participads a la premiera da la cursa Transruinaulta Curta ch’ha manà sur 24 kilometers cun 800 meters differenza d’autezza da Glion fin a Razén.

Ralf Birchmeier cun prestaziun fenomenala

Il nov retg da la Ruinaulta sa numna Ralf Birchmeier. L’atlet da 36 onns da Buchs en il chantun Son Gagl ha gudagnà il maraton da trail en in nov da record. Birchmeier ha duvrà per il viadi da Glion a Tusaun 3:15.02 uras ed è uschia stà bunamain 6 minutas pli spert che Raphael Sprenger da Turitg che veva triumfà avant dus onns al Transruinaulta e ch’era gia daventà segund l’onn passà.

Ils dus dominaturs da l’ediziun 2018 en currì ensemen vin a Razén. Suenter bun 25 kilometers ha Birchmeier la finala pudì distanziar Sprenger. Per Ralf Birchmeier èsi l’emprima victoria al Transruinaulta. Tar sia emprima e suletta partenza fin oz, il 2016, veva il Songagliais stuì dar si a Versomi, suenter radund 15 kilometers. Terz è daventà quest onn Hannes Pongruber. L’Austriac ha pers 28 minutas sin Birchmeier. Meglier Grischun è vegnì Lino Polti Jr. da Grono sco 13avel.

Michela Segalada er quest onn ina classa per sa sezza

Sco gia l’onn passà sa numna la regina da la Ruinaulta er quest onns Michela Segalada. L’atleta da 28 onns ha gudagnà la cursa roiala en 3:43.56 uras. Uschia ha la curridura da Winterthur rut ses agen record per radund duas minutas. Segalada ha dominà la cursa davent da la partenza ed è adina stada a la testa. La finala ha ella gudagnà cun in avantatg da bun 7 minutas sin Melina Nigg da Küssnacht am Rigi.

Terza cun in retard da 20 minutas è daventada Jasmin Nunige da Tavau. La Grischuna ch’è sa participada per l’emprima giada al Transruinaulta n’ha betg pudì mussar sia meglra prestaziun. La furma na constettia anc betg ha Nunige ditg a Tusaun. Tuttina haja ella pudì giudair la cursa, la bell’aura, la grondiusa atmosfera e la bella culissa, uschia la spezialista grischuna da cursas da distanza.

Betschart e Schanzer sisum il podest tar la premiera

Remo Betschart da Bürglen en il chantun Uri è il victur da l’emprima ediziun da la Transruinaulta Curta ch’è ida a fin gia a Razén. Betschart che veva gudagnà avant in onn la cursa roiala da 42,2 kilometers ha duvrà quest onn per ils 25 kilometers da Glion a Razén 1:49.46 uras ed è uschia stà 1.15 minutas pli svelt ch’il mattadur local, Gian-Luca Michael da Ziràn. Terz è daventà Andrin Gründler da Hittnau. Tar las dunnas ha Veronika Schanzer da Herisau triumfà en 2:04.44 uras. Segunda cun bunamain 11 minutas retard è vegnida Bernadette Betschart-Gisler da Bürglen e terza la Turitgaisa Corina Ryf.

Strusch temp da sa revegnir

Ina part dals participants dal Transruinaulta van la dumengia, be in di pli tard, anc a la partenza da la cursa Transviamala che maina sur 19 kilometers da Tusaun tras la Viamala fin a Donat. La victura ed il victur da la cumbinaziun da questas dus cursas che vegnan organisadas da l’Uniun da Sport Tumpriv astgan sa numnar per in onn la regina respectiv il retg da las chavorgias.