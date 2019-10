Carmalà questa entira delegaziun islandaisa en il Grischun ha il guid da viadi Kjartan Steindorsson ch’è gia sa participà pliras giadas al Transviamala ils davos onns.

In grond fan dal Transviamala

Kjartan Steindorsson traglischa sch’el discurra dal Transviamala: "La bellezza cuntrada e l’atmosfera saja simplamain gigantica a questa cursa." Quatter giadas durant ils davos tschintg onns è Steindorsson che viva oz en Germania stà a la partenza a questa cursa en la Val Schons. El è uschè fascinà da questa cursa ch’el ha pudì carmalà in’entira gruppa Islandais vers il Grischun entras raquints e fotografias ch’el ha purtà si en il nord. Ina gronda part dals participants Islandais èn schizunt stads a la partenza ad omaduas cursas da trail, tant la sonda al Transruinaulta sco er la dumengia al Transviamala.

Kjartan Steindorsson sez n’è per ina giada betg currì sez. El ha surpiglià la rolla da guid ed ha organisà l’entir viadi, quai ensemen cun biro da viadi local. Stada a la partenza è dentant sia dunna Elisa Johansdottir. Tut en tut ha la gruppa Islandaisa passentà quatter dis en il Grischun. I saja stà in curt viadi, ma els turnian franc puspè in auter onn, uschia Steindorsson.

