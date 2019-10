Ralf Birchmeier da Buchs en il chantun Son Gagl e Melina Nigg da Küssnacht am Rigi han pudì defender lur titels da retg e regina da las chavorgias. Els dus gudognan sco gia il 2018 la cumbinaziun da las duas cursas da currer Transruinaulta ch’ha manà la sonda sur la distanza da maraton da Glion fin a Tusaun e Transviamala ch’ha manà il di suenter sur 19 kilometers da Tusaun fin a Donat en la Val Schons.

Ralf Birchmeier ha triumfà cun in avantatg da bunamain tschintg minutas sin il Turitgais Raphael Sprenger. Terz cun in retard da gia passa 40 minutas è vegnì Hannes Pongruber da Hohenems en l’Austria. Piz a cup è perencunter stà il cumbat tar las dunnas. Melina Nigg ha gudagnà cun in avantatg da be radund 30 secundas sin Michela Segalada da Winterthur ch’aveva anc suenter l’emprima cursa, il Transruinaulta, in avantatg da passa tschintg minutas sin la defensura da l’onn passà. Cumplettà il podest sco terza ha Corina Hengartner da Son Gagl.

Sprenger e Pooley ils sperts tras la Viamala

L’anteriura campiunessa mundiala da velo, l’Englaisa Emma Pooley che viva dentant en Svizra, ha gudagnà la cursa roiala dal Transviamala sur 19 kilometers da Tusaun fin a Donat, quai cun in avantatg da bunamain trais minutas sin la matadora locala Nina Zoller da Cuira. Emma Pooley aveva gia gudagnà questa cursa populara en la Val Schons ils onns 2013, 2014 e 2015. Tar ils umens è Raphael Sprenger stà il pli spert. El ha duvrà per ils 19 kilometers 1:21.57 uras ed è uschia stà 12 secundas pli spert ch’Arnold Aemisegger da Triesenberg en il Principadi dal Liechtenstein.

Jonas Baumann ina classa per sasez

Demonstrà ch’el è en furma e pront per la nova stagiun da passlung ha Jonas Baumann. Il passlunghist dal cader A da Swiss Ski, oriund da Lon en la Val Schons, ha gudagnà la cursa Transviamala curta sur 11,5 kilometers. Baumann ha duvrà per quest tschancun exact 50 minutas ed è uschia stà passa trais minutas pli spert che Florian Attinger d’Adliswil. Cumplettà il podest sco terz ha Sandro Michael da Ziràn. Tar las dunnas ha Caroline Steiner da Frauenfeld gudagnà la cursa curta dal Transviamala avant la Turitgaisa Corina Ryf.

Passa 2’000 curriders ord 13 pajais

Tut en tut han las duas cursas Transruinaulta e Transviamala carmalà passa 2’000 curridras e curriders en il Grischun. Gia dapi in temp en tut ils plazs da partenza stads vendids ora. La gronda part dals curriders èn Svizzers, ina buna part deriva dentant onn per onn er da l’exteriur. Tranter auter èn stads quest onn a la partenza 26 curridras e curriders da l’Islanda.

La 7avla ediziun dal Transruinaulta e la 19avla ediziun dal Transviamala èn la fin d’emna dals 24 e 25 d’october 2020.

