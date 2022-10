audio Tomas Buryska e Sara Ammann: Retg e regina da las chavorgias 03:27 min, ord Actualitad dals 24.10.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas 27 Secundas.

La basa per quest success han omadus mess cun gudagnar la sonda il maraton da trail sur 42 kilometers cun 1800 meters differenza d’autezza da Glion via Razén a Tusaun. Tomas Buryska ha duvrà tar sia emprima participaziun al Transruinaulta 3:21.46 uras ed è uschia stà passa otg minutas pli spert che l’Austriac Hannes Pongruber. Cumplettà il podest sco terz ha Stephan Zimmermann da Vetten. Sara Ammann ha gudagnà la cursa roiala da las dunnas en in temp da 4:14.30 uras ed è uschia stada passa tschintg minutas pli sperta che Anna Fent da Turitg e Nicole Klingler dal Principadi dal Liechtenstein. Il Transviamala han Tomas Buryska e Sara Ammann terminà sin plazza 4 respectiv plazza 5, quai ch'ha tanschì per turnar a chasa cun la curuna da retg e regina da las chavorgias.

In indigen sco nov prinzi

Gudagnà la cumbinaziun da la Transruinaulta Curta sur 24 kilometers da Glion a Razén e la Transviamala Curta da Tusaun direct a Donat sur 11,5 kilometers ha tar ils umens Gian-Luca Michael da Ziràn, il matador local ch’è stà regularmain sin il podest dal Transviamala ils davos onns. La sonda ha Gian-Luca Michael cuntanschì l'arrivada a Razén sco segund davos Jonas Gübeli dal chantun Son Gagl ch'è dentant sa participà be a la Transruinaulta Curta. La dumengia a sia cursa da chasa è Gian-Luca Michael lura stà ina classa per sa sez e triumfà sur ils 11,5 kilometers cun in avantatg da bunamain 5 minutas sin ses frar pli vegl Sandro Michael. Tar las dunnas va il titel da princessa da las chavorgias a Claudia Knecht dal chantun Argovia.

Medems victurs al Transviamala sco il 2021

Pudì defender la victoria da l’onn passa a la cursa roiala dal Transviamala sur 19 kilometers da Tusaun via Andeer fin a Donat han Stefan Hubert tar ils umens e Sabine Reiner tar las dunnas. Il pèr tudestg che viva dentant en il Vorarlberg en l’Austria n’ha laschà nagina schanza a la concurrenza tras la chavorgia da la Viamala.

Legenda: Onn per onn ina culissa magnifica a las cursas Transruinaulta e Transviamala. MAD

Radund 1'300 curridras e curriders

Tut en tut han las cursas Transruinaulta e Transviamala carmalà en la regiun radund 1300 curridras e curriders da l’entira svizra e da sur cunfins. La finala ha er l’aura manegià bain cun ils participants. Durant ch'i pluveva anc a la partenza dal Transruinaulta la sonda a bunura a Glion ha il sulegl la finala sa mussà ad omadus dus dis da cursa. E sco usità han in e scadin er pudì giudair quest onn in bun toc petta dal buffet da pettas tradiziunal en l'arrivada a Donat, in buffet che na dastga betg mancar tar questa occurrenza.

In dals sulets incaps ch’i ha dà è stà ch’ils organisaturs han emblidà da marcar in tschancun da la cursa dal Transruinaulta, quai curt suenter Razén. Uschia èn plirs curriders, gist ils umens ch’eran a la testa, currì fallì. Gì il pli grond discletg ha il Bernais Marco Wildhaber che manava la cursa dal Transruinaulta suenter bun 24 kilometers. Cun sbaglià la ruta ha el lura pers tant temp ch'el ha sinaquai dà si la cursa e sutterrà il siemi da daventar il nov retg da las chavorgias. Il comité d’organisaziun cun Thomas Häusermann sco president deplorescha quest incap ed empermetta che quai na vegni betg a capitar en l’avegnir.

I spetga l'ediziun da giubileum

En bun in onn stat sin il program la 10avla ediziun dal Transruinaulta e gia la 22avla ediziun dal Transviamala. Las cursas han lieu la fin d'emna dals 21 e 22 d'october 2023.