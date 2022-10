L’anteriur passlunghist da professiun Livio Bieler ha dumagnà l'Ironman a Hawaii en in temp da 9:28:30 uras. Uschia è l’um da 29 onns daventà 28avel en sia categoria, nua che 193 umens èn sa participads. Sonda ha er ses bab Norbert finì sia cursa. El è vegnì 137avel en sia categoria cun in temp dad 11:40:17.

Da Panaduz a Hawaii

Enfin la gievgia aveva Livio Bieler adina be udì da quest Ironman da Hawaii ch’ha lieu onn per onn a Kona a Big Island, la gronda da las otg inslas da Hawaii. Uss ha el gì sia premiera a quai triatlon da distanza lunga (3,8 km nudar / 180 km velo / 42,195 km currer) che vala er sco il campiunadi mundial d’Ironman. Entant che Livio Bieler ha fatg per l’emprima giada il viadi a Hawaii, è ses bab Norbert gia per la quarta giada là a la partenza. L’emprima giada è el sa participà cun 30, lura cun 40 e la davosa giada cun 50 onns.

audio Norbert e Livio Bieler davart la preparaziun 03:49 min, ord Actualitad dals 01.10.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas 49 Secundas.

20 onns hai jau uss udì da quest Ironman ed igl è cool ch’jau poss uss er ina giada far il viadi a Hawaii.

Dumagnà la qualificaziun per quest Ironman da Hawaii ha Livio Bieler a l’Ironman Switzerland l’entschatta fanadur a Thun. En questa cursa è il sportist ambiziunà da Panaduz vegnì quart, è stà il meglier Svizzer ed ha schizunt battì per bun ina minuta Daniela Ryf che parta a Hawaii sco gronda favurita. Ryf vul triumfar per la sisavla giada a quai campiunadi mundial.

04:00 video Dus grischuns al Ironman Hawaii Or da Telesguard dals 05.10.2022. laschar ir. Durada: 4 minutas.

L’Ironman da Hawaii è in mitus e per mai è quai adina stà in’aventura fitg speziala ed emoziunala.

audio Norbert Bieler ha gia experientscha cun Hawaii 03:26 min, ord Actualitad dals 01.10.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas 26 Secundas.

A Thun ha Livio Bieler duvrà per ils 3,8 kilometers nudar, ils 180 kilometers velo ed il maraton da currer strusch nov uras. Quai na vegn strusch ad esser pussibel a Hawaii, perquai che quest Ironman vegn adina puspè influenzà d’in clima extrem. I saja da quintar cun autas temperaturas e magari ferm vent, uschia il bab Norbert Bieler. Gugent cuntanschess el uschia l’arrivada a Kona sut 10 uras, di il figl Livio. Il temp n’haja dentant betg prioritad, mabain l’experientscha e l’entira aventura.