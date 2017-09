Trun/Rabius dominescha il derby da la Cadi

Danis-Tavanasa ha pers il derby gia en la fasa iniziala. Gia suenter 20 minutas ha Trun-Rabius manà cun 3:0. Uschia ha la tensiun mancà dal tuttafatg.

Tensiun ed emoziuns – quai s'auda tar in vair derby da ballape. Mo per stgaffir tensiun e svegliar emoziuns è il resultat stà bler memia cler. Il gieu a Rabius è stà decidì strusch ch’el aveva cumenzà. Trun/Rabius ha immediat surprendì il commando ed ha nizzegià las schanzas tenor il motto «mintga culp in gol».

La rolla da favurit n'è betg stada d'avantatg per Danis-Tavanasa

Atgnamain era l’equipa da Danis-Tavanasa levamain favurisada. L’equipa dal trenader noviz Renato Livers è partida bler meglier en la stagiun ed è er suenter la terrada anc adina sin la segunda posiziun da la tabella. Trun/Rabius cun il trenader rutinà Mario Solèr ha percunter cumenzà mal la stagiun. Cun la bella victoria en il derby ha sia equipa dentant pudì tancar morala per ils proxims gieus.

