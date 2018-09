Ils aspectaturs han vesì in derbi fitg guliv tranter il CB Trun/Rabius la US Danis-Tavanasa.

Il gieu ha gia cumenzà optimal per il CB Trun/Rabius. Suenter be quatter minutas ha Orlando Monn manà l’equipa da chasa cun 1:0 en avantatg. Be 10 minutas pli tard ha Danis-Tavanasa pudì egualisar al 1:1. Suenter in penalti dispitaivel è Danis-Tavanasa schizunt ì en avantatg cun 2:1 curt suenter pausa. Grazia ad ina dubletta tranter la 78. e la 83. minuta ha Trun/Rabius anc ina giada pudì volver il gieu, era cun in zic cletg. Il 2:2 è numnadamain stà in autogol ed il 3:2 in penalti che Livio Janka ha pudì nizzegiar.

Drama da golis a Trun

Trun/Rabius ha bain gudagnà il derbi cunter Danis-Tavanasa dentant pers omadus golis en in gieu brisant cun bleras emoziuns. En la 54. minuta è il goli da Trun/Rabius, Flavio Schuoler, siglì ensemen cun in giugader da Danis-Tavanasa ed è crudà senza schientscha per terra. Immediat ha stuì vegnir clamà l’ambulanza. Tenor emprimas indicaziuns ha Schuoler tranter auter gì ina scurlada dal tscharvè.

Silsuenter è Sandro Tomaschett ì en il gol. Be duas minutas pli tard ha el dentant gia puspè stuì bandunar la plazza suenter ch’el ha survegnì la carta cotschna. Tomaschett ha piglià la balla cun ils mauns dador la lingia da 16 ed uschia evità ina clera schanza da gol da Danis-Tavanasa. La finala ha Beat Cadruvi, il giugader d’amez da Trun/Rabius, stuì ir en il gol ed ha persvadì cun pliras paradas. Era grazia ad el èn ils da Trun/Rabius vegnids da salvar ils trais puncts a chasa. Beat Cadruvi ha mussà ch’el ha anc adina bunas qualitads sco goli suenter avair giugà blers onns sco junior en il gol.

3 gieus – 3 victorias per il CB Trun/Rabius

Per il CB Trun/Rabius è la partenza en la nova stagiun da campiunadi reussida optimal. Suenter ils emprims trais gieus maina Trun/Rabius la tabella cun 9 puncts. En ils emprims dus gieus aveva Trun/Rabius battì suveran il CB Laax ed il Club da ballape da Surses. Per l’US Danis-Tavanasa èsi stà l’emprima terrada suenter avair battì il Club da ballape da Domat ed il pari avant in’emna cunter Panaduz.

Danis-Tavanasa dovra vinavant pazienza

Per l’US Danis-Tavanasa èsi gia stà la 5avla terrada en seria cunter il CB Trun/Rabius en la quarta liga. Gia en las davosas duas stagiuns avevan ils da Tavanasa mintgamai pers omadus derbis. La davosa giada che Danis-Tavanasa ha battì ses convischin è stà en la stagiun 2015/2016.

Victoria e terrada per las equipas sursilvanas en 3. liga

Suenter trais gieus dastga la uniun sportiva Schluein Glion discurrer d’ina partenza perfetga. En il terz gieu han ils Sursilvans festivà la terza victoria. A chasa ha Schluein battì Eschen/Mauren a moda suverana cun 3:0.

L'equipa promovida da Lumnezia ha pers a chasa cunter la segunda equipa da Cuira cun 1:2 e resta uschia amez la tabella. Suenter trais gieus han ils Lumnezians trais puncts sin lur conto.

Legenda: Tabella en 3. liga federaziun da ballape da la Svizra Orientala

