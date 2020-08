Gudagnà il turnier ha quest onn Joel Mumenthaler dal Club da minigolf Neuendorf, in dals pli giuvens. El ha duvrà per las quatter rundas 106 fridas. Vul dir, ina media da 26,5 fridas per 18 rusnas. Passa 40 giadas ha el tuc la rusna cun ina suletta frida.

Detagls decidan

La gronda differenza tar il sport da golf è che tar il minigolf n’è betg il pal u il fier decisivs, mabain la balla. Perquai ha mintga giugader da classa cun el in mantun ballas. Tscherts possedan a chasa schizunt fin a 10’000 ballas. Tut tenor la plazza da minigolf, la pista, il material e la temperatura vegn decidì tranter ina balla pli loma u ina balla pli dira. Plinavant sto era la temperatura da la balla constar. Perquai han intgins schizunt ina cofra che stgauda u sfradenta las ballas sin la temperatura ideala. Tscherts mesiran er mintgamai la temperatura da la pista. I dovra quasi sin mintga pista in auter bal per avair success. Il material gioga en mintga cas ina rolla centrala. E giugà vegn quasi adina sur la banda.

Classament final turnier «Il Capricorn» 2020 Glista da rangaziun , il link avra en ina nova fanestra

Ina sfida mentala

Sper il material sto er il factur mental constar 100%. Tar il minigolf decidan millimeters. E vess ina balla dad ir en las chautschas èsi impurtant da betg sa vilentar. I vala da restar quiet e sa focusar sin la proxima frida. I dovra plinavant ina concentraziun extraordinaria. Uschia èsi durant in turnier era fitg ruassaivel sin la plazza da minigolf.