Curt rapport dal gieu

Cumenzà hani tut bufatg. Il gieu è stà equilibrà ditg en l'emprima mesadad tranter las favuritas da Tusaun e las rivalas da Domat. Pir en la 39avla minuta ha Tamara Brenn tratg il gol al 1:0 per Tusaun. En la segunda mesadad ha Tusaun fatg dapli squitsch e fatg dus gols – quai il capitani Janine Jehli (72avla minuta) e Joelle Lienhard en la 90avla minuta.

Tusaun triumfescha – Domat senza barbagiat

Uschia gudogna Tusaun la quarta giada en roda il final da la Cuppa grischuna. Grond plaschair tar Tusaun, na munta betg exnum grond barbagiat tar Domat. Il trenader Paul Killias sa mussa tuttina cuntent. Tenor el èsi ina prestaziun respectabla da sia squadra. La differenza tranter las squadras na saja betg stada uschè gronda, malgrà che Domat gioga en 2. liga e Tusaun en 1. liga.

AVANT IL FINAL

Tusaun-Cazas valevan sco favuritas

Tusaun-Cazas gioga en l’emprima liga e Domat en la segunda liga. Uschia èn las dunnas da Tusaun era quest onn las favuritas en il duel cunter il vischin. Dapi il 2015 è quai il final da standard tar las dunnas. Entras quels duels en il final da la cuppa grischuna è la rivalitad creschida ils ultims onns.

Domat vuleva finalmain fermar las favuritas

L’equipa da Domat ha da perder nagut en quest final. Ellas san ir senza squitsch en il gieu. Tuttina vul l’equipa cun il goli Stefania Daniele, suenter trais terradas en il final, finalmain triumfar.

I dovra ina buna prestaziun d'equipa per gudagnar cunter Tusaun.

Legenda: Stefania Daniele è in leader en l'equipa da Domat. MAD

Tenor il goli sappian ellas mo gudagnar cun in ferm collectiv. Impurtant saja è da na betg vegni gnervusas en las fasas decisivas.

Tusaun-Cazas vul il quart titel en seria

Atgnamain sappian ellas mo perder en quest final, di il goli da Tusaun Ursina Cantieni. Tuttina è il titel era quest onn la finamira clera. «Nus vulain per tut pretsch mussar che nus essan anc adina la meglra equipa en il Grischun».

Nus vulain restar il numer 1 en il chantun.

Legenda: Ursina Cantieni è la numera 1 tar las dunnas da Tusaun-Cazas. MAD

Per il goli da 25 onns spetga probabel in gieu in zic malengraziaivel. Cunquai che Domat dat en ina liga pli bassa vegnan lezzas a dar plitost defensiv e mo vegnir sporadicamain en l’offensiva. Per Ursina Cantieni èsi perquai impurtant dad adina esser focusada e dad esser pinada cura ch’i quinta.

