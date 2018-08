Surmuntar 1680 meters differenza d'altezia sur ina lunghezza da 40 kilometers. Quai è il Bike Maraton Lumnezia-Sursaissa. La cursa da tradiziun per mountainbikers d'elita e per auters, surtut era blers uffants va en sia 28avla ediziun.

Fin sonda a mezdi eran 240 mountainbikers s'inscrits per il 28avel Bike Maraton Lumnezia. Quai è en il rom dals onns passads, sco Giusep Capeder, il capo dal comité d'organisaziun ha ditg envers RTR. Per l'emprima giada avessan era e-mountainbikers pudì far la cursa da 40 kilometers. Aber fin uss hai dà naginas annunzias per questa premiera.

L'aura constat e per il maraton da quest onn hai dà be midadas minimalas. Partenza è a Lumbrein ed ì va sur vias forestalas, d'uaul, single-trails e per part era vias asfaltadas sin l'Alp Sezner e vinavant sur Sursaissa fin si Cuolm sura e sur Triel puspè enavos en Lumnezia ed en l'arrivada a Lumbrein.

Ils trais favorits indigens

Ils organisaturs dastgan questa giada selegrar gist da 3 mountainbikers indigens da la cuppa mundiala che van a la partenza. Il profi d'elita Andrin Beeli da Sagogn ed ils dus profis U23 Vital Albin da Tersnaus ed Ursin Spescha da Sevgein. Las speranzas e spetgas en quest trio èn grondas. La Lumnezia spera suenter plirs onns ch'in Sursilvan gudognia e stettia la dumengia sisum il podest dal Bike Maraton Lumnezia.

Ed il trio Beeli - Albin - Spescha è motivà. Sa chapescha ch'els èn damaun concurrents sin ils 40 kilometers enturn il Mundaun. Tuts trais han ambiziuns da gudagnar. Sin il podest dal Bike Maraton Lumenzia èn tuts trais fingia stads. Aber gudagnà ha anc mai in dad els.

