Armon Orlik gudogna per la terza giada la lutga grischuna-glarunaisa ad Arosa. Orlik batta en la lutga finala Roger Rychen suenter trais minutas.

Armon Orlik era il grond favurit tar la festa da lutga grischuna-glarunaisa ad Arosa. Ed il grond favurit ha persvas. Orlik gudogna per la terza giada en seria la lutga cun circa 150 lutgaders e quai cun il maximum da 60 puncts. Sin la via al success batta Orlik gist trais lutgaders cun cranz federal. E Roger Rychen bitta Orlik gist duas giadas en il resgim.

En la lutga finala encunter Roger Rychen

Suenter che Armon Orlik aveva gia gudagnà la quarta lutga encunter Roger Rychen da Mollis, era la situaziun da partenza avant la lutga finala speziala. La dumonda era: Tge ha Rychen emprendì suenter la sconfitta en la quarta lutga? En la lutga finala ha Rychen empruvà da betg pli far ils medems sbagls. Quai è dentant gartegià be per part.

Buna prestaziun da l’entira equipa grischuna

Sper Armon Orlik han persvadì ulteriurs lutgaders grischuns ad Arosa. L’equipa grischuna gudogna 6 cranzs tar l'atgna festa. Livio Gosswiler da Mastrils po perfin festivar ses emprim cranz da la carriera.

