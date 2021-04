Malgrà ch’il Cussegl federal ha fatg intginas schluccadas mez avrigl, en il sport d’unihockey, resti ruassaivel. Cun excepziun da las ligas naziunalas na po vinavant betg vegnì giugà unihockey en halla, er perquai ch’il unihockey è in sport da contact.

In onn senza unihockey – in frust

I frustrescha pulit. Jau giess gugent puspè ina giada en halla cun mes collegas. Ils pals han er si pulita pulvra.

Pertutgà da quai èn numerus clubs d’unihockey en Svizra, tranter quels er ils UHC Desertina Bulls da Mustér. Avant bun in onn aveva la stagiun 2019/20 stuì vegnir interrutta pervia da la pandemia da corona. Suenter l’emprim lockdown la primavaira 2020 han ils Bulls pudì cumenzar cun la preparaziun sin la nova stagiun, tranter auter er cun in camp da trenament a Tenero en il Tessin. Dentant gia suenter l’emprima runda d’atun l’entschatta october hai puspè giu num metter ils pals d’unihockey dad in maun. Il schaner ha la Federaziun lura interrut definitiv la davosa stagiun.

Er la cumpagnia manca

Dapi bun in onn n’han ils UHC Desertina Bulls perquai giugà tant sco nagin unihockey. I na manchia betg mo il sport, mabain er il contact social, la cumpagnia sper il plaz d’unihockey e la biera en l’ustaria suenter in gieu da campiunadi plain emoziuns, di Adrian Flepp, il president dals Bulls. Malgrà che la pandemia ha franà pulit ils unihockeyans na saja nagin extrà ord il club. Mintgin spetgi vess e speri ch’i vegnia bainbaud puspè dà glisch verda, uschia Adrian Flepp.