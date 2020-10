Las davosas tschintg stagiuns n’han ils Desertina Bulls gì naginas equipas da juniors ch’han dà campiunadi. Quest onn cun passa 30 giuvenils ha il club d’unihoc da Mustér schizunt pudì annunziar duas equipas per il campiunadi, in’equipa da junioras ed in’equipa da juniors sut 16 onns.

Ils emprims gieus da campiunadi han ils giuvens unihockeyans da Mustér pudì dar mez settember. Tant las junioras (4:17 / 1:29) sco er ils juniors (2:13 / 1:23) han dentant survegnì in lavachau dals adversaris en quels emprims dus gieus. Ils da Mustér èn vegnids sut las rodas, quai che na lascha dentant betg starmentar ils giuvens. Els sajan simplamain cuntents da finalmain ina giada pudair dar campiunadi e betg mo ir a trenar, uschia il tenor dals giuvens che treneschan mintgamai ina giada ad emna.

Tenor il president dals Desertina Bulls, Adrian Flepp, saja quai ina stagiun d’emprova. En emprima lingia duain ils juniors rimnar experientscha ed empruvar da sajettar in u l’auter gol ed uschia vilentar in zic ils adversaris da la Bassa.

5 equipas sin campiunadi

En tut han ils UHC Desertina Bulls tramess quest onn tschintg equipas sin campiunadi. Sper las duas equipas da juniors l’equipa da dunnas che dat en la segunda liga, l’equipa dad umens che dat en quarta liga ed in’equipa da dunnas U21. Quai è gia in success, perquai che ozendi na sa chapescha quai betg da sasez. Sco er ils clubs da ballape en Surselva emprovan numnadamain er ils Desertina Bulls onn per onn da carmalar giugaders novs en il club per uschia pudair surviver.

Il temp glorius tutga tar il passà

Il temp dad aur dals Desertina Bulls ch’èn vegnids fundads l’entschatta dals onns novanta, è dentant passà gia radund 20 onns. Lura giugavan ils umens en l’emprima liga e las dunnas han schizunt dà durant la stagiun 2000/2001 en la liga naziunala B.

In dals puncts culminants en l’istorgia dals Bulls è plinavant stada la participaziun al turnier internaziunal a Prag en la Tschechia il 1998. Plinavant han ils UHC Desertina Bulls er gì engaschà pli baud plirs giugaders da l’exteriur, oravant tut da la Finlanda. Marko Suokas da Loviisa en Finlanda ha tranter auter trenà durant intgins mais ils Bulls. Sami Koivumäki da Vantaa e Jaana Kähö da Vehkataipale han giugà per l’equipa da Mustér.