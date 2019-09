Quest duel tranter ils Desertina Bulls e Zug United è in duel tranter David e Goliat. L’equipa da la Svizra Centrala dat dapi onns en la pli auta liga en Svizra e cumbatta uschia onn per onn per il titel da campiun svizzer. Las dunnas da Mustér che dattan en la segunda liga n’han perquai nagut da perder en quest gieu. Per ellas èsi gia in success d’astgar cumbatter ina giada cunter ina tala equipa da la liga naziunala A. Ed i vegn ad esser per mintgina in'experientscha tut speziala.

RR Sportissimo 17:00