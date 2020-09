Il num Capatt ha ina gronda muntada tar il club d’unihoc d’Alligator Malans. Durant bunamain dus decennis ha Adrian Capatt sajettà gols per ils alligaturs. El è daventà ina legenda a Malans. Dapi in onn dat uss il figliol Gian-Marco Capatt en l’emprima equipa d’Alligator Malans.

Gian-Marco Capatt ha 22 onns, è medemamain da Trin ed il figliol d’Adrian Capatt ch’è stà in dals gronds numers en la scena d’unihoc en il Grischun. Tar Alligator Malans dastga Gian-Marco er purtar il numer 10 che ses padrin ha purtà durant 18 stagiuns a Malans. Dapi la fin da la carriera d’Adrian Capatt n’è quest numer mai pli vegnì duvrà.

L'èra Capatt cuntinuescha a Malans

Gian-Marco Capatt ha cumenzà gia baud a dar unihoc, quai suenter ch’el aveva survegnì da pitschen in pal da ses padrin Adrian. Ils emprims onns ha Gian-Marco giugà tar il club d’unihoc a Flem. Er cun l’agid d’Adrian Capatt ha el lura dentant gia baud dastgà midar tar Alligator Malans. Dapi in onn dat el cun l’emprima equipa.

L'emprima stagiun cun l’equipa dals umens che vul en questa stagiun puspè cumbatter per il titel da campiun svizzer è dentant stada ina stagiun d’emblidar ord vista da Gian-Marco. Per l’ina ha il giuven da Trin gì suenter be quatter gieus ina ernia dal discus (Bandscheibenvorfall), uschia ch’el ha stuì persequitar il rest da la stagiun davent da la tribuna. Per l'autra è la stagiun vegnida interrutta mez mars e curt avant ils playoffs pervia da la crisa da corona.

Gian-Marco Capatt siemia d'ina sumeglianta carriera a Malans sco quai che ses padrin Adrian ha gì. El stoppia dentant ir sia via, di Gian-Marco. Tar Alligator Malans sa sentia el en mintga cas fitg bain, i saja in'equipa fitg famigliara.

En curt cumenza Gian-Marco Capatt anc cun il studi d’inschigner da construcziun a Cuira, quai suenter ch’el ha l’emprim fatg in emprendissadi da miradur, lura lavurà dus onns sin ses mastergn e la finala anc prendì suenter la maturitad professiunala.