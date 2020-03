Ella n’haja anc betg realisà tge che saja tut capità las davosas emnas, di Seraina Ulber, ina da las grondas figuras en il sport d’unihockey il davos decenni. Il coronavirus ha er procurà per la fin dal campiunadi svizzer d’unihockey, quai durant ch’ils playoffs avevan gist cumenzà.

Gia avant in onn aveva Seraina Ulber, ch’ha giugà ils davos 14 onns per Piranha Cuira, annunzià ch’ella vegnia a terminar sia lunga carriera a la fin da la stagiun 2019/2020. Ma suenter quella fin abrupta vegnia ella anc a ponderar ina gia tge far, schebain metter il pal d’unihockey da la vart u anc pender vidlonder ina stagiun. Chalar ina carriera sin quella moda fetschia mal, uschia la sportista da 29 onns.

Intginas cifras ord il palmarès da Seraina Ulber:

14 stagiuns en il tricot da Piranha Cuira

7 titels da campiun svizzer cun Piranha Cuira

3 titels en la Cuppa Svizra cun Piranha Cuira

campiunessa mundiala cun la naziunala svizra U19 il 2008

5 medaglias (2 gia argient e 3 giadas bronz) a campiunadis mundials

Ussa saja da far il meglier ord la situaziun actuala. La sanadad haja absoluta prioritad. En in tal mument na gioghia il sport nagina rolla di Ulber che resta il proxim temp a chasa e sa tegna vid las directivas dal Cussegl federal per dumagnar questa crisa da Corona.