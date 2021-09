Obligatori da certificat procura per sfidas

La stagiun da campiunadi da hockey sin glatsch e d'unihoc ha cumenzà e quai gist sin l'entschatta dal obligatori dal certificat. Cun l'obligatori da certificats è tut daventà in zic pli cumplitgà per las uniuns. Far trenaments n'è nagin problem. Là pon equipas che s'entaupan adina puspè ed èn sut 30 persunas, trenar senza certificat ed era senza mascras. Ils blers èn cuntents che la stagiun cumenzà puspè, ma ils certificats portan era novas sfidas.

Organisar campiunadis ina sfida

Pli cumplitgà vegnì tar l'organisaziun da campiunadis. Tut ils giugaders e las giugadras, tut ils aspectaturs e als aspectaturas, ils arbiters e las arbitras e tut ils gidanters e las gidantras dovran in certificat. Pia ina massa persunas che ston esser vaccinadas, testadas u guaridas da corona. En las bleras equipas dumandadas sajan las equipas per gronda part vaccinadas u ils giugaders e las giugadras mussian gronda chapientscha e sa laschan testar. Pli grev saja da vegnir ensemen cun avunda gidanters e gidantras. Gist tar ils gronds clubs dad unihoc sco Alligator Malans u Chur Unihockey sajan ins a las limitas durant ils dis da campiunadi. Ils Alligator Malans han perquai tschertgà il contact cun apotecas per avair temps fixads da laschar testar.

Era ils arbiters e las arbitras èn per il mument ina sfida. Ma quai è chaussa da las federaziuns. Swissunihockey ponderescha perquai da pajar ils tests dals arbiters e da las arbitras. Il manader da fatschenta dal EHC Arosa Adrian Fetscherin manegia anc, che la dumonda cun ils geniturs na saja era betg sclerida. Lez dovran numnadamain era in certificat sch'els portan lur uffants als trenaments.