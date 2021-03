Las paucas cursas durant l'onn da la pandemia, ils resultats ch'han mancà en in onn decisiv, il squitsch mental – Ursin Spescha guarda enavos sin in grev onn. In onn ch'el ha però emprendì bler. Si'emprima stagiun tar l'elita da mountainbike cumenza el senza contract e tant sco sulet.

Cumenzà aveva l'onn 2020 tut flot per Ursin Spescha, suenter la recruta d'elita da sport cun las emprimas cursas. Lu ha la pandemia franà tut per in fitg lung temp. La stagiun da mountainbike ha pir pudì cumenzar l'atun. Cura ch'il mountainbiker da Sevgein è stà a la partenza, ha el stuì constatar ch'el ha ils mais senza cursas trenà bler massa bler. El era stanchel e ses chau na pudeva betg sa concentrar sin l'essenzial. Vitiers è vegnì il squitsch ch'Ursin Spescha ha fatg a sasez.

Igl è stà ses ultim onn en la categoria U23. A la sava tar l'elita avess el urgentamain duvrà buns resultats. En spezial er per che ses team, il Thömus Bike Team, da l'anteriur profi Ralf Näf, avess prolungà e dà ad el in contract era per ses emprim onn cun l'elita da mountainbike. Ma ils resultats n'èn betg vegnids e la fin da l'onn è era la collavuraziun cun il team da profis ida a fin.

Jau n'hai betg dà tant da mia vita per chalar curt avant il pass tar l'elita

Ursin Spescha discurra d'ina fitg schletta stagiun. El ha ina giada dapli gì da sbatter cun disturbis da mangiar, perquai ch'el è en il ravugl dal mountainbike in atlet fitg grond ed uschia er pli grev ch'ils auters. Vitiers ha el sentì in squitsch permanent ed ha savens mess en dumonda sias abilitads. Il giuven da Sevgein ha perquai spluntà per agid professiunal tar ina psicologa da sport.

Sch'el guardia enavos, haja el emprendì bler en quest onn e lavurà intensiv vid sias flaivlezzas, di Ursin Spescha. El ha decidì, era senza contract cun paja, da far si'emprima stagiun tar l'elita – senza squitsch. Da l'Ostschweiz Druck Team, ch'era gia in da ses sponsurs principals, survegn el sustegn surtut en chaussa material. Ursin Spescha lantschescha sia stagiun en la pli auta categoria per uschè da dir sco «One-Man-Team». El è anc adina part da l'equipa naziunala da mountainbike.