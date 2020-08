Il Club da lutga Unterlandquart planisescha da bajegiar ina nova halla da lutga a Vaz Sut. Avant bun in mais ha la populaziun da Vaz Sut dà glisch verda per quest project. Er il dretg da bajegiar sin la zona da sport Rüfeli è gia avant maun. Uss manca sulet anc la lubientscha da bajegiar.

El passà è gia vegnì persequità intgins sumegliants projects, tranter auter a Cuira ed a Landquart. Igl è dentant mai vegnì ad in resultat. Uss vesi però ora bain, ch’ils lutgaders grischuns survegnan finalmain ina nova halla da lutga che duai daventar il nov center da trenament.

Armon Orlik fa part da la gruppa da project

La halla da lutga Rüfeli è in project dal Club da lutga Unterlandquart. Commember da quest club è er Armon Orlik che sa gida uschia a planisar la nova halla che duess survegnir ina surfatscha da bun 30 sin 20 meters. La plazza da lutga ha ina surfatscha da 20 sin 13 meters, uschia ch’ins possia lutgar bain cun otg pèrs, di Armon Orlik che duai er gist daventar l’ambassadur da questa halla. I duessi dentant er esser ina halla multifuncziunala cun tranter auter ina stanza da fitness, ina tribuna per aspectaturs, duschas e gardarobas e stanzas che pon era vegnir dadas a tschains ad uniuns per sesidas, per far gimnastica, joga etc.

Cun questa halla pon ins anc ina giada dar in stausch al sport da lutga en il Grischun.

Mancanza da plaz en ils tschalers

La nova halla planisada a Vaz Sut è l’emprima halla da lutga en il Grischun. Fin oz treneschan ils lutgaders grischuns quasi sulet en tschalers da lutga. Pervia da la mancanza da plaz vegnia questa halla gist il dretg mument, di Armon Orlik. Sulet en il tschaler a Vaz Sut treneschan magari 30 e dapli uffants il medem temp. Plinavant possia ina nova infrastructura moderna er gidar a promover ils lutgaders giuvens, uschia il meglier lutgader grischun Armon Orlik.

Legenda: Armon Orlik – ambassadur da la nova halla da lutga Rüfeli. mad

Finanziaziun entras atgna prestaziun

Gugent cumenzass il Club da lutga Unterlandquart gia l’atun a construir la nova halla a Vaz Sut. Mo lura stoppia propi ir tut sco giavischà il proxim temp. Tenor Benno Patt, president da la Federaziun da lutga grischuna, custa l’entir project bun 1,45 milliuns francs.

Blera lavur vegnia dentant fatga gratuit, principalmain dals commembers dal Club da lutga Unterlandquart. Ma er bleras firmas sa gidian gratuit u per in pretsch pli favuraivel en furma da sponsoring, uschia Benno Patt. Plinavant vegn la nova halla finanziada cun daners dal chantun, daners da Sport Toto, daners da fundaziuns ed en furma da donaziuns e daners ord l’atgna cassa, daners rimnads ils davos onns cun organisar diversas occurrenzas u festas da lutga a Landquart e conturn.