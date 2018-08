La US Schluein Glion sco era il CB Lumnezia han la sonda festivà victorias en la segunda runda da campiunadi.

Victoria per las duas equipas sursilvanas en 3. liga

L’equipa da Schluein ha dastgà festivà en il segund gieu la segunda victoria: Suenter la victoria avant in’emna cunter Domat han els gudagnà la sonda ordaifer cun 2:1 cunter Netstal. Quai en in gieu fitg cumbattì.

Trais puncts impurtants hai era dà per la squadra promovida da Lumnezia. Suenter la terrada en l’emprim gieu a chasa cunter Netstal hai dà la sonda ad Eschen/Mauren in 4:0 per ils Lumnezians. Gia baud è il gieu stà decidì en favur dals Sursilvans. Da pausa manava il CB Lumnezia gia cun 3:0.

Suenter duas rundas da campiunadi è Schluein Glion a la testa da la tabella cun 6 puncts. Il CB Lumnezia è grazia a la victoria dad ier rangà amez la tabella da totalmain 12 equipas.

Ina partenza fallada en la nova stagiun hai dà per Domat. Suenter dus gieus ha l’equipa, ch’è vegnida relegada da la segunda en terza liga, anc betg in sulet punct.

Cuira 97 cun ina partenza suboptimala

La stagiun passada è l’equipa da Cuira mo vegnida da restar per il nair da l’ungla en la segunda liga interregiunala. Era il cumenzament da la stagiun 18/19 n’è betg reussida a Cuira 97. La sonda ha l'equipa pers cun 2:5 ordaifer a Bazenheid. Suenter trais gieus èn ils Grischuns classads sut il stritg.

