Il 1. e 2. da settember 2020 ha la tura da 24 uras, organisada da Viva Disentis premiera. Entaifer in di vegn viandà da la Val Sumvitg sin la Greina fin a Campo Blenio, sur il Passo di Gana Negra al Pass Lucmagn, tras la Val Cadlimo sur il Passo Bornengo e tras la Val Maighels fin al Pass Alpsu.

Tut en tut èn da surmuntar 63 kilometers cun passa 4’000 meters differenza d’autezza. I saja franc ina sfida, dentant betg ina ruta extrem pretensiusa, uschia Stefan Schwenke, iniziant ed organisatur da quest event.

Legenda: La tura da 24 uras maina da la Val Sumvitg en il Tessin fin al Pass Alpsu. SchweizMobil

5 chamonas dal CAS

Sin viadi da la Val Sumvitg fin al Pass Alpsu spetgan era tschintg differentas chamonas dal Club Alpin Svizzer. Curt suenter la partenza spetga l’emprim la chamona dal Terri, silsuenter quella da la Scaletta, la chamona Bovarina, la chamona Cadlimo e curt avant l’arrivada anc la chamona da Maighels. Tar mintga chamona vegn era fatg ina curta pausa. I na tanschia dentant betg per in menu da tschintg tratgas, per gliez manchia il temp di Stefan Schwenke.

Notg da glina plaina

Partenza è il suentermezdi a las 16:30 uras. Durant bun 10 uras vegn er viandà tras la notg. Perquai ha Stefan Schwenke tschertgà ina notg da glina plaina. Mintga participant è dentant er obligà d’avair cun el in glisch da chau. A Campo Blenio en il Tessin sco er al Pass Lucmagn èsi er pussibel d’interrumper la tura.