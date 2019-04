Malgrà che l’equipa Volley Surselva ha terminà la stagiun 2018/2019 sin il segund plaz da la tabella, in punct davos Walenstadt, dastga l’equipa ir in pass da stgala si, er perquai ch’ils da Walenstadt desistan sin ina promoziun en ina liga pli auta.

Finì cun victorias en seria?

Volley Surselva ha gudagnà la stagiun passada 13 da 16 gieus. En la 2. liga regia lura in auter vent. Tut è pli professiunal, pli spert, pli exact e tuttina crai il trenader e giugader Roman Cantieni ch’i saja pussibel d’avair in pled en chapitel en questa liga.

Nus avain in fitg bun spiert d’equipa, ina fitg buna colleghialitad ed il ballarait è en sasez quai che tegn ensemen nus.

Per ils umens da Volley Surselva èsi la terza giada ch’els pon cumbatter per puncts en la 2. liga, l’emprima giada dapi il 2012. En general giaja il mument bain cun il club da Glion. Avant prest tschintg onns ha Roman Cantieni cumenzà a trenar intgins giuvens. Oz visitan emna per emna passa 40 uffants ils trenaments dal club da ballarait da Glion.

Jau hai emprendì da giudair il mument e betg patratgar memia fitg tge che vegn ad esser en il futur. Avair plaschair cun quai ch’ins ha il mument.

La nova stagiun da ballarait cumenza per Volley Surselva mez october. Fin lura sa legra il club da pudair trenar giuadora cun giugar beachvolley nua ch’il club è era fitg activ.

Roman Cantieni – in um per tut ils cas

President, trenader e giugader en ina – quai è ina raritad. Roman Cantieni da Glion è ina tala figura. El è president da Volley Surselva ch’el ha fundà il 1994, el trenescha la buobanaglia, ils giuvenils e l’equipa dad umens ed dat sez anc campiunadi cun ses umens. Vitiers è Cantieni anc commember da la suprastanza da la federaziun svizra da ballarait «Swiss Volley». Cantieni tutga tar il volley sco las curregias vid ils chalzers.

Dapi 25 onns fascinà dal ballarait

Malgrà tut sia lavur per il club da Glion prendia el tuttina anc peda per la famiglia. Roman Cantieni è maridà e bab da trais buobs. Ils dus gronds ch’han 9 ed 11 onns dattan er gia ballarait. El sez ha cumenzà a la scola claustrala a Mustér cun quest sport. Dapi lura saja el fascinà dal volley, di Cantieni ch’ha sias ragischs en la Serbia, ina da las meglras naziuns da ballarait dal mund.

Jau n’hai mai gì pli grond contact cun il ballarait da la Serbia, dentant la charezza tar ils sports da balla è forsa schon da là.

Il ballarait saja sia gronda passiun di Roman Cantieni che lavura anc parzial tar la Formaziun Surselva a Glion e ch’è anc involvì fitg en la politica. La blera energia dovria el dentant sco trenader dals juniors. Suenter in trenament u in turnier cun ils giuvenils saja el fix und fertig, di Roman Cantieni ch’è il pli gugent sez sin il plaz, er cun 45 onns.

