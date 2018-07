La cursa da velo da via ha ina gronda tradiziun a Zernez. Gia per la tredeschavla giada organisescha il lieu a l’ur dal Parc Naziunal la cursa Engadin Radmarathon. Per la cursa che maina sur differents pass da la regiun vegnan spetgads circa 1'500 ciclistas e ciclists.

La pli gronda sfida è da manar la cursa sper il traffic vi

Las cursas dal maraton da velo enturn Zernez han lieu sin las vias chantunalas. La pli gronda sfida è onn per onn da manar la cursa sper il traffic ordinari vi. Las vias chantunalas n'èn betg serradas. Il traffic cursescha sper la cursa. Uschia èsi era da far quint cun temp da spetga sin la via dal Pass dal Fuorn, dal Flüela, da l’Alvra ed era sin la via dal Pass dal Bernina.

Anteriur star da velo Tony Rominger è era da la partida

Durant ils onns novanta ha Tony Rominger gudagnà tranter auter trais giadas la Vuelta d’España ed il Giro d’Italia. Dapi la fin da sia carriera sportiva l’onn 1997 n'è Tony Rominger sa chapescha betg pli uschia en furma sco durant ses megliers temps. Tuttina è l’amur per il velo da via restada. Rominger è anc oz regularmain sin il velo e s’allegra sin la cursa a Zernez. En Svizra è Rominger anc oz in star ed enconuschent sur la scena da cursas da velo.

