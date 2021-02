Raeto Raffainer terminescha sia lavur a Tavau per immediat

Reto Raffainer terminescha per immediat sia lavur sco schef da sport tar il club da hockey da Tavau. Quai ha confermà l’Engiadinais envers las gasettas da Tamedia. El saja sa cunvegnì cun il club d'annular il contract. Detagls davart la cunvegna n'èn betg enconuschents. Il HCD è tschertga anc in successur per Raffainer.

Raeto Raffainer po uschia gia proximamain cumenzar cun sia lavur tar il Club da hockey da Berna. Mez schaner aveva l’um da 39 onns annunzià ch’el vegnia a bandunar Tavau en direcziun SCB. Tenor contract fiss el dentant anc stà lià per sis mais a Tavau.

audio Per tadlar: las novitads da las 06:00 05:39 min, Novitads dals 02.02.2021. laschar ir. Durada: 05:39 minutas.