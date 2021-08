La Svizra è ina naziun da chavaltgar. Dapi decennis tutga il pajais tar las fermas naziuns en quest sport. Gia passa 20 medaglias ha l’equipa svizra pudì gudagnar en quest sport a gieus olimpics. Il sport da chavaltgar è uschia da gronda impurtanza per la naziun svizra tar il pli grond eveniment da sport insumma.

Mo ina medaglia po esser avunda per l’equipa svizra

Era sche Steve Guerdat, il campiun olimpic en il siglir da Londra 2012 n'è questa giada da la partida tar la concurrenza da Tokio, sa mo ina medaglia esser la finamira dals chavaltgaders svizzers. Guerdat ha fatg quatter sbagls en la qualificaziun ed ha perquai manchentà ella. Perquai èn il campiun d’Europa e confavurit Martin Fuchs e Beat Mändli stads da la partida. Omadus han però fatg mintgamai dus sbagls en il final dals megliers 30 uschia ch'i na dat nagina medaglia svizra en il sigl d'obstachels singul.

In zichel sco olimpia, dentant bler pli modest

Il sport da chavaltgar è era per las duos amazonas engiadinaisas Sabrina Casty e Gina Camichel da gronda impurtanza. Gia da pitschnas han ellas cumenzà cun il sport da chavaltgar. Cun ils onns han ellas professiunalisà adina pli ferm lur sport. Oz èn omaduas adina puspè da la partida ad occurrenzas en l’entir Grischun.

Tant per Sabrina Casty sco era per Gina Camichel èsi in'onur da far part als concurs en Engiadin'Ota a San Murezzan ed a Zuoz. Esser da la partida tar ina concurrenza cun l'agen chaval è la paja per tut la lavur da trenament ch'ellas fan cun lur amis sin quatter chommas.