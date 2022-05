Jolanda Neff ha gudagnà il short track a Nove Mesto en Tschechia. A la fin hai dà in sprint fulminant. Igl è l'emprima giada dapi bunamain trais onns che Jolanda Neff gudogna ina cursa a curta distanza. Sina Frei ha manchentà il podest per in tschientavel.

Jolanda Neff (SUI) Rebecca McConnell (AUS) Jenny Rissveds (SVE)

Sina Frei ha manchentà il podest per in tschientavel. Alessandra Keller è vegnida 6avla.

01:14 video Neff gudogna il sprint Or da Sport-Clip dals 13.05.2022. abspielen. Laufzeit 1 minuta 14 Sekunden.

Filippo Colombo vegn terz

Er tar ils umens hai dà grazia a Filippo Colombo ina plazza da podest per la Svizra. Per il Grischun Nino Schurter hai mo tanschì per il 9avel plaz, quai il di da ses 36avel natalizi.

Luca Schwarzbauer (GER) Tom Pidcock (GBR) Filippo Colombo (SUI)

00:28 video Colombo defenda il podest en il sprint Or da Sport-Clip dals 13.05.2022. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Ils resultats dal sprint decidan la furmaziun da partenza da la cursa principala ch'è dumengia.