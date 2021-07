Cun 1:6, 6:2 e 6:3 ha Belinda Bencic battì en l'otgavelfinal la Tscheca Barbora Krejcikova. Uschia stat Bencic en il quartfinal dal turnier singul al gieus olimpics. Là spetga la Russa Anastasia Pawljutschenkowa.

Ina partida stentusa

Per Bencic è la partida d'otgavelfinal stada dira. Per l'ina ha l'aura chaschuna retards e per l'autra ha Bencic pers l'emprim set cleramain cun 1:6. La giugadra da 24 onns ha suenter quel dentant pudì volver la partida e triumfar cunter la concurrenta Tscheca ch'è actualmain en buna furma ed ha gudagnà quest onn il French Open.

Per Naomi Osaka è il siemi olimpic a fin

Surprendentamain è la cunfavurita dal turnier Naomi Osaka curdada or. Ella ha pers la partida d'otgavelfinal cunter la Tscheca Marketa Vondrousova, quai cun 1:6 e 4:6. Uschia è il siemi d'ina medaglia olimpica a fin per la giapunaisa Osaka ch'è la numra dus dal tennis.